Не повинні залишатися осторонь: у Бундестазі вимагають від уряду Шольца передати Україні бойові літаки

Важливо забезпечити Україні відновлення контролю над повітряним простором з огляду на численні теракти росіян

Найбільша опозиційна партія німецького Бундестагу "Християнсько-демократичний союз" (ХДС/ХСС) почала тиснути на уряд, вимагаючи передати Україні бойові літаки. Таким чином, вважають опозиційні Шольцу депутати, Німеччина зможе посилити військову підтримку України.

Зокрема з такою ініціативою виступив лідер ХДС Фридрих Мерц, пише німецьке видання Deutsche Welle. Мерц заявив, що важливо забезпечити Україні відновлення контролю над повітряним простором з огляду на численні теракти росіян.

"Оскільки ці ракетні атаки, яких зараз стається дедалі більше, на інфраструктуру, на об'єкти електро- і водопостачання, на лікарні та будинки для людей похилого віку, не можуть бути взяті під контроль лише з землі", – сказав він.

Окрім того, Мерц нагадав, що вже дуже багато країн Європейського Союзу, які розмірами та бюджетами менші за Німеччину, передають Україні бойові літаки. Тому він не бачить причини, чому Німеччина повинна залишатися осторонь від цього важливого процесу.

Німецька авіація має три типи літаків, які могли б зацікавити Україну. Це винищувачі-бомбардувальники Panavia Tornado, винищувачі F-18 Hornet та, найцікавіше, унікальні франко-британо-німецькі літаки Eurofighter Typhoon.

Як відомо, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом нещодавно заявив, що його країна все ще готова надати Україні винищувачі JAS 39 Gripen, у яких Київ був дуже зацікавлений. Проте, за його словами, процес передачі шведських винищувачів призупинили через те, що планувалося дати Україні можливість отримати більше F-16.

Нагадаємо, не так давно у Швеції змінили думку щодо відправки Україні винищувачів Gripen. Країна призупиняє хід цих планів, аби дати можливість ввести в дію винищувачі F-16. При цьому ще минулого року Україна почала переговори зі Швецією про можливість отримання Gripen.

Проте ситуація змінилася під час візиту президента України Володимира Зеленського до Швеції. Під час пресконференції у Стокгольмі президент заявив, що попри те, що терміни передачі літаків Gripen Україні, як і раніше, невідомі, пілоти все ж таки повинні почати навчання на них. Це потрібно для того, щоб не гаяти часу і до моменту передачі літаків вже були готові професіонали.