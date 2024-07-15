Насипає з двох стволів: що може збити зенітка ЗУ-23-2 (відео)

Скорострільність ЗУ — 2 тисячі пострілів на хвилину

Зенітні установки ЗУ-23-2 та її модифікації використовуються в понад 40 країнах та брали участь у багатьох військових конфліктах останніх років, включаючи війни в Іраку та Сирії. Виробляли зенітку в Радянському союзі, але деякі країни після розвали СРСР продовжили виробництво з модифікаціями.

В Україні ЗУ-23-2 використовують не тільки в ЗСУ та Нацгвардії, а й в прикордонній службі. У ДПСУ поділились відео тренувань Луганських прикордонників. Бригада "Помста" у перерві між бойовими виходами вдосконалювала навички саме на цій зенітці.

"Якщо без машини, розрахунок мав за 25-30 секунд. А зараз на машині, то і такого розгортання немає — під’їхав, наводка навідника і працюєш зразу", — розповів прикордонник на псевдо "Кнопка".

Керівник занять "Атлас" розповів, що бойова машина була дороблена — зроблені щитки для прикриття розрахунку. Також завдяки волонтерам встановили дульні полум’ягасники, які дозволяють стріляти вночі.

Загалом на перехід в бойове положення зенітці потрібні 30 секунд. Установка ЗУ-23-2 успішно протидіє як повітряним цілям, так і наземним. Роблячи 2 тисячі пострілів на хвилину вона видає дальність пострілу в 2,5 км та висоту в 2 км. Застосовується проти авіації, піхоти, легкоброньованої техніки, проте відомі випадки успішного застосування проти танків.

Раніше "Телеграф" розповідав про дрон "Фурія", який допомагає наводитися артилерії та виконує дорозвідку. Разом з HIMARS вони нещодавно спалили склад окупантів.