Насыпает из двух стволов: что может сбить зенитка ЗУ-23-2 (видео)

Скорострельность ЗУ — 2 тысячи выстрелов в минуту

Зенитные установки ЗУ-23-2 и ее модификации используются более чем в 40 странах и участвовали во многих военных конфликтах последних лет, включая войны в Ираке и Сирии. Производили зенитку в Советском союзе, но некоторые страны после развала СССР продолжили производство с модификациями.

В Украине ЗУ-23-2 используются не только в ВСУ и Нацгвардии, но и в пограничной службе. В ГПСУ поделились видео тренировок Луганских пограничников. Бригада "Месть" в перерыве между боевыми выходами усовершенствовала навыки именно на этой зенитке.

"Если без машины, расчет был за 25-30 секунд. А сейчас на машине, то и такого развертывания нет — подъехал, наводка наводчика и работаешь сразу", — рассказал пограничник на псевдо "Кнопка".

Руководитель занятий "Атлас" рассказал, что боевая машина была доделана — сделаны щитки для прикрытия расчета. Также благодаря волонтерам установили дульные пламягасители, позволяющие стрелять ночью.

В общем на переход в боевое положение зенитке требуются 30 секунд. Установка ЗУ-23-2 успешно противодействует как воздушным целям, так и наземным. Производя 2 тысячи выстрелов в минуту, она выдает дальность выстрела в 2,5 км и высоту в 2 км. Применяется против авиации, пехоты, легкобронированной техники, однако известны случаи успешного применения против танков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о дроне "Фурия", который помогает наводиться артиллерии и выполняет доразведку. Вместе с HIMARS они недавно сожгли состав окупантов.