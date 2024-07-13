"Фурия" увидела, HIMARS попал: эффектное видео совместной работы дрона и РСЗО
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Дрон используется для доразведки и наведения
Украинские военные успешно используют американскую РСЗО HIMARS для ударов по местам скопления врага и его оружия. Однако артиллерии нужны "глаза".
33 отдельная механизированная бригада опубликовала эффектное видео, как после разведки дроном "Фурия" РСЗО попадает в состав боекомплекта врага. "Наши "птичники" получили координаты в тылу противника, где те накапливали БК. Крылья пролетели вглубь и уже в считанные минуты состав встретился со старой доброй американской демократией", — написали они в подписи к видео, отметив, что склад горел до конца дня.
Беспилотный комплекс "Фурия" разработан в Украине еще в 2014 году. Им пользуются Вооруженные силы, Нацгвардия, СБУ. Со времен АТО и ООС эффективно использовался на фронте. Официально встал на вооружение с 2020 года.
Характеристики БпАК "Фурия":
- состоит из трех беспилотников, трех дневных модулей полезной нагрузки, двух ночных, наземной станции управления, антенн и т.п.
- конструкция — летающее крыло
- может находиться в воздухе до 3 часов
- Максимальный радиус взаимодействия – до 50 км.
- Дальность полета — до 200 км
- Скорость максимальная – 130 км/ч
- Крейсерская скорость — 65 км/ч
- Полезная нагрузка дневная и ночная камера – до 1,5 кг.
- Время развертывания из транспортного положения – 15 мин
- Возможность выполнения полета в способе радиомолчания
- Защищенные цифровые каналы управления и передачи данных, устойчивые к воздействию средств РЭБ
- Определение координат объектов (целей) с точностью до 20 м с возможностью автосопровождения.
Ранее "Телеграф" рассказывал о начале разработки в США нового снаряда. Он будет предназначен для Украины и может быть на 400 км.