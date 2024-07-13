"Фурия" увидела, HIMARS попал: эффектное видео совместной работы дрона и РСЗО

Дрон используется для доразведки и наведения

Украинские военные успешно используют американскую РСЗО HIMARS для ударов по местам скопления врага и его оружия. Однако артиллерии нужны "глаза".

33 отдельная механизированная бригада опубликовала эффектное видео, как после разведки дроном "Фурия" РСЗО попадает в состав боекомплекта врага. "Наши "птичники" получили координаты в тылу противника, где те накапливали БК. Крылья пролетели вглубь и уже в считанные минуты состав встретился со старой доброй американской демократией", — написали они в подписи к видео, отметив, что склад горел до конца дня.

Беспилотный комплекс "Фурия" разработан в Украине еще в 2014 году. Им пользуются Вооруженные силы, Нацгвардия, СБУ. Со времен АТО и ООС эффективно использовался на фронте. Официально встал на вооружение с 2020 года.

Характеристики БпАК "Фурия":

состоит из трех беспилотников, трех дневных модулей полезной нагрузки, двух ночных, наземной станции управления, антенн и т.п.

конструкция — летающее крыло

может находиться в воздухе до 3 часов

Максимальный радиус взаимодействия – до 50 км.

Дальность полета — до 200 км

Скорость максимальная – 130 км/ч

Крейсерская скорость — 65 км/ч

Полезная нагрузка дневная и ночная камера – до 1,5 кг.

Время развертывания из транспортного положения – 15 мин

Возможность выполнения полета в способе радиомолчания

Защищенные цифровые каналы управления и передачи данных, устойчивые к воздействию средств РЭБ

Определение координат объектов (целей) с точностью до 20 м с возможностью автосопровождения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о начале разработки в США нового снаряда. Он будет предназначен для Украины и может быть на 400 км.