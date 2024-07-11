Украинский аналог Shahed-136: что может дрон "Рубака"

Стоимость оперативно-стратегического беспилотника — около 15 тысяч долларов

На фронте используется не только аналог Shahed-131 – дрон "Бобер", а другие ударные беспилотники. Данные об этом баражирующем боеприпасе почти полностью засекречены, неизвестно даже название производителя. Речь о дроне "Рубака".

Впервые о нем стало известно в 2023 году, когда блогер Влад Шевченко опубликовал сбор на 18 таких дронов для ГУР. Из видео я стало известно, как выглядит беспилотник и то, что он может пролететь 500 км. В Главном управлении разведки прокомментировали, что такие дроны уже хорошо себя зарекомендовали.

Эксперты с портала Defense Express отмечают, что этот дрон может считаться аналогом Shahed-136. Также они отмечают, что дрон имеет конструктивную особенность. На момент выхода публикации он был единственным в мире дроном-камикадзе, имевшим силовую установку с винтом в носовой части фюзеляжа. Относительно веса боевой части разные источники расходятся в своих оценках. Называют цифры от 2-5 килограммов до значительно больших в 15 кг. Приблизительная оценка стоимости дрона — 15 тысяч долларов. Российские оккупанты сообщали о сбитии якобы дрона "Рубака" по меньшей мере два раза в Брянской области за прошлый год.

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном применении дрона Fury PRO на фронте. Кроме минирования позиций окупантов, он также может воровать их оружие.