Взрывы в России вызвал "Бобер": при использовании дрона заметили странный факт (фото, видео)

Дрон может нести до 20 кг взрывчатки

Ночь и утро вторника в Российской Федерации были очень громкими – в нескольких регионах вспыхнули пожары после атак беспилотников. Стало известно, какой дрон мог вызвать такую активность — в фото и видео узнали беспилотник "Бобер", однако он несколько изменен. Его выкрасили в черный цвет.

Портал "Милитарный" отмечает, что окрашивание дронов светопоглощающей краской не новое решение для ночных атак, однако в РФ дрон заметили уже утром, поэтому причина его использования неясна. В частности, хорошо виден дрон на фоне неба в Астраханской области.

Черный дрон, севший в поле в РФ

Украинский барражирующий боеприпас "Бобер" UJ-26 производится компанией "УкрДжет". Его называют украинским аналогом Shahed 131. Его задача – долететь и поразить цель. Дальность применения – до 1000 км, имеет двигатель внутреннего сгорания, а ориентировочная скорость – до 200 км/ч. Находиться в небе может до 7 часов. При своей массе в 150 кг может нести 20 кг взрывчатки.

"Бобер" входил в загадочную "Черную коробку" для ГУР, на которую собирал фонд "Вернись живым". Его использовали для ударов по заводу-производителю электроники для ракет Х-31, Х-35 и Х-59. Другой озвученный пример использования — на складе, где хранились части баллистических ракетных комплексов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Испания закончила возобновление первой партии танков для Украины. Следующую должны доработать до сентября. В общей сложности речь идет о 19 бронированных машинах.