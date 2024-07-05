Ворует оружие оккупантов и устраивает ловушки: как ВСУ применяют дрон Fury PRO на фронте (фото)

С помощью БПЛА наши воины "разбирают" позиции врага

Среди большого количества разнообразных дронов, которые ВСУ использует на фронте, есть также ударный беспилотник Fury PRO. С помощью него можно сбрасывать противотанковые мины на врага, а также буквально воровать его оружие.

Летом этого года украинская команда Drone Squad вместе со "СпецТехноЭкспорт" (STE) представила свой ударный беспилотник Fury PRO на выставке Eurosatory 2024 в Париже. Об этом пишет Фокус.

Представитель проекта рассказал, что боевые коптеры Fury PRO сейчас используются почти на всех участках фронта. Военные регулярно предоставляют новые видео поражения с помощью этого дрона.

"Есть очень успешные кейсы по минированию, когда ночью заносят противотанковую мину и сбрасывают на дорогу, а утром вражеский багги подрывается на ней", — поделился разработчик.

Фото: Brave Inventors

Еще одна фишка этого дрона заключается в том, что с помощью него можно воровать оружие у противника. Так, например, один из экипажей догадался прикрепить к дрону магнит и отправил его в серую зону, где российские войска пошли в наступление. А уже там подцепили и забрали автомат одного из захватчиков, а затем доставили к своей позиции и затрофеили.

"Это интересный кейс, я даже не думал, что так можно делать. А так постоянно "разбираются" позиции, сбрасываются на них 120-миллиметровые и противотанковые мины ТМ-62", — признался представитель Drone Squad.

Фото: Brave Inventors

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские разработчики создали эффективный окопный РЭБ под названием "PARASOL".