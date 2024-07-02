Братья с Полтавщины создали для ВСУ робота-камикадзе "Смайлик": в чем его главная фишка (видео)

Аппарат управляется дистанционно пультом

Двое братьев с Полтавской области вместе со своими знакомыми разрабатывают для украинских военных колесные роботизированные плафтормы-камикадзе "Смайлик". Эта техника уже успешно работает на фронте и помогает военным делать взрывные сюрпризы для врага.

О роботе-камикадзе детально рассказал в интервью изданию "Суспільне Полтава" один из его разработчиков по имени Артем. Он рассказал, что его брат занимался эвакуационными беспилотниками и получил от военных запрос на дрон-камикадзе.

Тогда братья вместе создали колесного робота, которому дали название "Смайлик". Эта техника несет до 21 килограмма взрывчатки и поражает технику и живую силу российских оккупантов на расстоянии до 3 километров.

"Мы вместе сделали такой дрончик, который бы не возвращался на место старта и наносил поражение российским войскам", — сказал Артем.

Он также добавил, что аппарат управляется дистанционно пультом. Дрон имеет возможность преодолевать до 5 километров в радиусе до 3 километров. Взрывчатку военные устанавливают сами, рассчитывая нужный вес и мощность.

Команда занимается разработкой дронов "Смайлик" уже в течение двух месяцев. За это время им удалось выпустить 30 таких аппаратов. За неделю получается изготовить до 5 дронов. В целом производством занимаются 8 человек.

Цена одного "Смайлика" без пульта составляет около 15 тысяч гривен. Волонтеры закупают эти дроны на украинских военных на фронт. Отмечается, что вырученные средства Артем с братом тратят на закупку оборудования для новых беспилотников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские воины используют на фронте ремонтно-эвакуационные машины, в частности, БРЕМ Wisent 1 MC. Что о них известно и чем они интересны.