"Единственный в мире": ВСУ используют на фронте дрон Chimera, в чем его уникальность (фото)

Производство одного такого дрона обходится примерно в 15 тысяч евро

Среди большого количества техники ВСУ также используют дроны Chimera. Разработчики называют этот беспилотник "недорогой версией пушки Caesar" (155-мм самоходная артиллерийская установка), поскольку он сбрасывает на противника 155-миллиметровые снаряды.

Дрон "Химера" был создан 57-летним французским предпринимателем Жеромом Бюклером. Об этом пишет Le Parisien.

По его словам, тяжелый гексакоптер Chimera может нести 155-миллиметровый снаряд, преодолевая до 50 километров на высоте 400 метров. Разработчик подчеркнул, что это единственный в мире воздушный носитель снарядов такого большого калибра.

Производство одного такого дрона обходится примерно в 15 тысяч евро. Создатель также прозвал свое изобретение "недорогой версией пушки Caesar".

Впервые технику испытали под Запорожьем в апреле 2023 года. Жером Бюклер отметил, что эти БПЛА стойкие к действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поэтому могут проникать в тыл врага.

"Chimera невидима! Самые сложные системы помех, особенно те, что используют россияне, ничего не смогут сделать", — сказал он.

При этом разработчик объяснил, что его дрон очень прост в использовании. То есть, сначала военные доставляют его на пикапе ближе к зоне боевых действий, затем один загружает снаряд, а второй обеспечивает безопасность операции. Что важно, оператор в это время может находиться в 30 километрах.

"Как только цель определена, он выпускает взрывчатку, попадая в "яблочко" при каждом выстреле: танк, бункер, окоп…", — отметил создатель "Химеры".

В целом Украина уже приобрела 250 таких дронов. Жером Бюклер в свою очередь мечтает реализовать свою разработку во Франции. Дрон на 100 % создан из французских компонентов, главными поставщиками которых являются известные компании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что братья с Полтавской области создали колесные роботизированные плафтормы-камикадзе "Смайлик" для украинских военных.