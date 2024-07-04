"Єдиний у світі": ЗСУ використовують на фронті дрон Chimera, у чому його унікальність (фото)

Виробництво одного такого дрона коштує приблизно 15 тисяч євро

Серед великої кількості техніки ЗСУ також використовують дрони Chimera. Розробники називають цей безпілотник "недорогою версією гармати Caesar" (155-мм самохідна артилерійська установка), оскільки він скидає на супротивника 155-міліметрові снаряди.

Дрон "Хімера" було створено 57-річним французьким підприємцем Жеромом Бюклером. Про це пише Le Parisien.

За його словами, важкий гексакоптер Chimera може нести 155-міліметровий снаряд, долаючи до 50 кілометрів на висоті 400 метрів. Розробник наголосив, що це єдиний у світі повітряний носій снарядів такого великого калібру.

Виробництво одного такого дрона коштує приблизно 15 тисяч євро. Автор також назвав свій винахід "недорогою версією гармати Caesar".

Вперше техніку випробували під Запоріжжям у квітні 2023 року. Жером Бюклер зазначив, що ці БПЛА є стійкими до дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), тому можуть проникати в тил ворога.

"Chimera невидима! Найскладніші системи перешкод, особливо ті, що використовують росіяни, нічого не зможуть зробити", — сказав він.

При цьому розробник пояснив, що його дрон дуже простий у використанні. Тобто спочатку військові доставляють його на пікапі ближче до зони бойових дій, потім один завантажує снаряд, а другий забезпечує безпеку операції. Що важливо, оператор у цей час може перебувати за 30 кілометрів.

"Як тільки ціль визначено, він випускає вибухівку, влучаючи в "яблучко" при кожному пострілі: танк, бункер, окоп…", — зазначив творець "Хімери".

Загалом Україна вже придбала 250 таких дронів. Жером Бюклер, своєю чергою, мріє реалізувати свою розробку у Франції. Дрон на 100% створений із французьких компонентів, головними постачальниками яких є відомі компанії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що брати з Полтавської області створили колісні роботизовані плафторми-камікадзе "Смайлик" для українських військових.