Брати з Полтавщини створили для ЗСУ робота-камікадзе "Смайлик": у чому його головна фішка (відео)

Апарат керується дистанційно-пультом.

Двоє братів із Полтавської області разом зі своїми знайомими розробляють для українських військових колісні роботизовані плафторми-камікадзе "Смайлик". Ця техніка вже успішно працює на фронті та допомагає військовим робити вибухові сюрпризи для ворога.

Про роботу-камікадзе детально розповів в інтерв’ю виданню "Суспільне Полтава" один із його розробників, на ім'я Артем. Він розповів, що його брат займався евакуаційними безпілотниками та отримав від військових запит на дрон-камікадзе.

Тоді брати разом створили колісного робота, якому назвали "Смайлик". Ця техніка несе до 21 кілограма вибухівки та вражає техніку та живу силу російських окупантів на відстані до 3 кілометрів.

"Ми разом зробили такий дрончик, який би не повертався на місце старту і завдав поразки російським військам", — сказав Артем.

Він також додав, що апарат керується дистанційно пультом. Дрон має можливість долати до 5 кілометрів у радіусі до 3 кілометрів. Вибухівку військові встановлюють самі, розраховуючи потрібну вагу та потужність.

Команда займається розробкою дронів "Смайлик" уже протягом двох місяців. За цей час їм удалося випустити 30 таких апаратів. За тиждень виходить виготовити до 5 дронів. Загалом виробництвом займаються 8 осіб.

Ціна одного "Смайлика" без пульта складає близько 15 тисяч гривень. Волонтери закуповують ці дрони на українських військових на фронт. Наголошується, що вторговані кошти Артем із братом витрачають на закупівлю обладнання для нових безпілотників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські воїни використовують на фронті ремонтно-евакуаційні машини, зокрема БРЕМ Wisent 1 MC. Що про них відомо і чим вони цікаві.