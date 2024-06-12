Уралу приготуватися: як працюватимуть Сили безпілотних систем - новий рід військ ЗСУ

Дрони можуть завдавати ударів ворогу і на тактичному, і на стратегічному рівнях

Створення Сил безпілотних систем (СБС) як нового роду військ у складі ЗСУ дасть Україні потужний бойовий інструмент у війні проти РФ. Адже ці засоби залучатимуть до виконання бойових завдань у повітрі, на землі й на морі.

Про це йдеться в матеріалі "Телеграфу", який побував на офіційній презентації нового роду військ, під назвою "Це буде прорив у війні з Росією: Україна представила Сили безпілотних систем".

За словами командувача СБС Вадима Сухаревського. Цей рід військ дозволить ефективно вражати цілі противника на величезній глибині — від лінії фронту аж до російського Уралу. На тактичному рівні дрони посилять вогневу міць наземних підрозділів, забезпечуючи їм підтримку з повітря. А на стратегічному рівні безпілотники зможуть завдавати нищівних ударів по економічним та логістичним об'єктам ворога.

Загалом нові сили складатимуться з трьох компонентів:

повітряний (безпілотні літальні апарати різних класів);

наземний (роботизовані комплекси);

морський (безекіпажні морські системи атакувального та оборонного характеру).

Поява нового роду військ як окремого потужного компоненту у війську — це рішучий крок, який дозволить Україні перехопити стратегічну ініціативу та диктувати свої правила ведення бойових дій. Це якісно нові можливості для визволення всіх тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про Вадима Сухаревскього — командувача Сил безпілотних систем ЗСУ.