Уралу приготовиться: как будут работать Силы беспилотных систем - новый род войск ВСУ

Дроны могут наносить удары врагу и на тактическом, и на стратегическом уровнях.

Создание сил беспилотных систем (СБС) как нового рода войск в составе ВСУ даст Украине мощный боевой инструмент в войне против РФ. Ведь эти средства будут привлекаться для выполнения боевых задач в воздухе, на земле и на море.

Об этом говорится в материале "Телеграфа", побывавшем на официальной презентации нового рода войск, под названием " Это будет прорыв в войне с Россией: Украина представила Силы беспилотных систем ".

По словам командующего СБС Вадима Сухаревского. Этот род войск позволит эффективно поражать цели противника на огромной глубине – от линии фронта вплоть до Урала. На тактическом уровне дроны усилят огневую мощь наземных подразделений, обеспечивая им поддержку с воздуха. А на стратегическом уровне беспилотники смогут наносить сокрушительные удары по экономическим и логистическим объектам врага.

В общем, новые силы будут состоять из трех компонентов:

воздушный (беспилотные летательные аппараты разных классов);

наземный (роботизированный комплекс);

морской (безэкипажные морские системы атакующего и оборонительного характера).

Появление нового рода войск как отдельного мощного компонента в армии – это решительный шаг, который позволит Украине перехватить стратегическую инициативу и диктовать свои правила ведения боевых действий. Это качественно новые возможности для освобождения всех временно оккупированных территорий.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о Вадиме Сухаревском — командующем Силами беспилотных систем ВСУ.