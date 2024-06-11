Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ розповів, що чекає підрозділи БПЛА, які вже на фронті

Нове командування буде тестувати процеси взаємодії

Підрозділи безпілотних літальних апаратів, які вже перебувають на фронті, залишаться у підпорядкуванні своїх бригад. Їх, навпаки, будуть підтримувати та посилювати.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, пише Радіо Свобода. За його словами, підрозділи з бригад, які сьогодні перебувають на фронті, в жодному разі не будуть забирати, бо це деструктив.

"Ми про специфічні завдання і підтримку. Нами продумана тісна взаємодія командування з існуючими підрозділами для того, щоб їх підтримувати, посилювати та нарощувати їхні спроможності, зокрема за допомогою частин безпосереднього підпорядкування командуванню", – заявив Сухаревський час презентації Сил безпілотних систем ЗСУ.

Він наголосив, що питання підтримки від командування, на яку можуть розраховувати вже існуючі підрозділи, "зараз пропрацьовується на практиці". Сухаревський підкреслив, що наразі командування Сил безпілотних систем не відповідає тій ієрархічній структурі, яка є у Збройних силах.

"Процес, який ми пропонуємо, він буде тестуватися і змінюватися. Функція забезпечення – від видачі до ремонту і модернізації – вона передбачена у цьому концепті. Я дуже сподіваюсь, що воно покаже свою практичну ефективність", — заявив Сухаревський.

Нагадаємо, 10 червня полковника Вадима Сухаревського було офіційно призначено на посаду командувача Силами безпілотних систем Збройних сил України. До цього він був заступником головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та відповідав за розвиток БПЛА та інших безпілотних систем.