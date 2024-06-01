Майже всі дрони для ЗСУ роблять в Україні: у Міноборони порадували новиною щодо виробництва БПЛА (відео)

Виробляють, переважно, приватні підприємці

В Україні виробляються майже всі безпілотники, які отримують українські оборонці. Здебільшого виробниками є представники приватного бізнесу.

Про це розповів заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков у програмі Small Talk. Він зауважив, що вважає це значною перевагою.

"Майже 100% всіх виробів розробляється в Україні. В цьому секторі якраз велику частину займає приватний бізнес, і це добре, тому що це теж про економіку", — зауважив заступник міністра.дрон

Дмитро Кліменков додав, що не так давно агенція оборонних закупівель вперше оголосила торги в закритому режимі через Prozorro на закупівлю 20 000 дронів для ЗСУ. Загальна вартість усіх безпілотників становить близько 3 млрд гривень. І вже, за його словами, законтрактовано близько 7000 дронів.

"Ми отримали дуже хороші результати, як по продукту, так і по ціні. Наразі пройшли торги, тому перевірку та кваліфікацію проходять ще 7000 "пташок". Понад 1 млрд гривень цього бюджету вже використані, і ми рухаємося цим шляхом", — сказав заступник міністра.

Нагадаємо, що, за словами солдата ДШВ Віктора Петровича, цивільні дрони, якими користуються Сили оборони України, заощаджують безліч снарядів. При тому, що один снаряд – це три тисячі доларів.