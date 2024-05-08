Рус

Не тільки допомога Заходу: військовий експерт пояснив, як Україна бореться зі "снарядним голодом"

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ілюстративне зображення Новина оновлена 08 травня 2024, 08:44
Ілюстративне зображення. Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Але є потреба у більшому фінансуванні

Брак снарядів, з яким зіштовхнулись українські захисники на полі бою, певною мірою нівелювало виробництво вітчизняних боєприпасів. Та в умовах "снарядного голоду" було збільшено обсяги виробництва не тільки радянських зразків.

Про це в інтервʼю ArmyInform розповів генеральний директор акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін. Він наголосив, що для більших обсягів виробництва необхідне фінансування.

"Україна суттєво наростила виробництво боєприпасів — це головна номенклатура, на яку очікує фронт. Підприємства не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів та мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО — 60-мм мінометних мін і 155-мм артилерійських снарядів", — зауважив Сметанін.

Він також навів приклад, як українська протиповітряна оборона успішно застосувала по ворожих безпілотниках ППО, розроблене в межах українсько-американського проєкту, відомого під брендовою назвою FrankenSAM.

"Вона збила іранський дрон-камікадзе Shahed з відстані 9 кілометрів. Ми здатні виробляти ще більше, але нас стримує дефіцит грошей у держави, і ми розраховуємо на додаткове фінансування, зокрема, з-за кордону", — сказав гендиректор "Укроборонпром".

Раніше "Телеграф" писав, що нестача особового складу може стати на заваді планів Україні повернути окуповані російськими терористами території. Адже ЗСУ потребують поповнення своїх лав більше за зброю.

Теги:
#Зброя #Війна #Укроборонпром #ЗСУ