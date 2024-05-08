Не тільки допомога Заходу: військовий експерт пояснив, як Україна бореться зі "снарядним голодом"

Але є потреба у більшому фінансуванні

Брак снарядів, з яким зіштовхнулись українські захисники на полі бою, певною мірою нівелювало виробництво вітчизняних боєприпасів. Та в умовах "снарядного голоду" було збільшено обсяги виробництва не тільки радянських зразків.

Про це в інтервʼю ArmyInform розповів генеральний директор акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін. Він наголосив, що для більших обсягів виробництва необхідне фінансування.

"Україна суттєво наростила виробництво боєприпасів — це головна номенклатура, на яку очікує фронт. Підприємства не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів та мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО — 60-мм мінометних мін і 155-мм артилерійських снарядів", — зауважив Сметанін.

Він також навів приклад, як українська протиповітряна оборона успішно застосувала по ворожих безпілотниках ППО, розроблене в межах українсько-американського проєкту, відомого під брендовою назвою FrankenSAM.

"Вона збила іранський дрон-камікадзе Shahed з відстані 9 кілометрів. Ми здатні виробляти ще більше, але нас стримує дефіцит грошей у держави, і ми розраховуємо на додаткове фінансування, зокрема, з-за кордону", — сказав гендиректор "Укроборонпром".

Раніше "Телеграф" писав, що нестача особового складу може стати на заваді планів Україні повернути окуповані російськими терористами території. Адже ЗСУ потребують поповнення своїх лав більше за зброю.