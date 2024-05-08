Не только помощь Запада: военный эксперт объяснил, как Украина борется со "снарядным голодом"

Но есть потребность в большем финансировании

Нехватка снарядов, с которым столкнулись украинские защитники на поле боя, в какой-то степени нивелировало производство отечественных боеприпасов. Но в условиях "снарядного голода" были увеличены объемы производства не только советских образцов.

Об этом в интервью ArmyInform рассказал генеральный директор акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин. Он подчеркнул, что для больших объемов производства необходимо финансирование.

"Украина существенно нарастила производство боеприпасов — это главная номенклатура, которую ожидает фронт. Предприятия не только наладили и масштабируют серийное производство артиллерийских снарядов и минометных мин советских калибров, но и постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО — 60-мм и 155-мм артиллерийских снарядов", — отметил Сметанин.

Он также привел пример, как украинская противовоздушная оборона успешно применила по враждебным беспилотникам ПВО, разработанное в рамках украинско-американского проекта, известного под брендовым названием FrankenSAM.

"Она сбила иранский дрон-камикадзе Shahed с расстояния в 9 километров.

Мы способны производить еще больше, но нас сдерживает дефицит денег у государства, и мы рассчитываем на дополнительное финансирование, в частности, из-за границы", — сказал гендиректор "Укроборонпрома".

Ранее "Телеграф" писал, что недостаток личного состава может помешать планам Украины вернуть оккупированные российскими террористами территории. Ведь ВСУ нуждаются в пополнении своих рядов больше, чем в оружии.