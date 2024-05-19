Хороша інвестиція: боєць ДШВ у цифрах пояснив, чому важливо додати військовим

Один снаряд – це три тисячі доларів

Цивільні дрони, якими користуються Сили оборони України, заощаджують безліч снарядів. При тому, що один снаряд – це три тисячі доларів.

Про це розповів солдат служби зв'язків із громадськістю 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Віктор Петрович (позивний "Палуніца") журналістці "Телеграфу" Вікторії Кушнір у рамках проєкту "Лінія фронту".

Це показує, чому військовим потрібно допомагати зі зборами.

"Мавіки" економлять нам купу снарядів. Один такий дрон, навіть якщо один раз вилетить — зекономить десятки снарядів. При тому, що один снаряд — це три тисячі доларів. От зараз саме ми збираємо на роту ударних безпілотних комплексів: це FPV, скиди (автономне навісне обладнання. — Ред.) для дронів. Потрібно орієнтовно 800 тисяч. Це все — хороша інвестиція в те, щоб знищувати ворогів. Це обладнання максимально ефективне", — зазначає військовий.

При цьому допомагати потрібно не лише з дронами. Десантник пояснив, що від одного щодо недорогого засобу може "провисати" боєздатність цілої бригади.

"Нам постійно на щось треба збирати — там і автівки, і їхні ремонти. Було таке, що розвідник до мене заходить і каже: "У нас нема антен". А в мене якраз 50 тисяч гривень на "банці" лишилось. Антени десь 25—30 тисяч коштують. Я дві антени йому і придбав. Бувають такі невеликі необхідності, але від них багато залежить. Здавалося б, що там ті антени, та й 50 тисяч — не такі вже й великі гроші, але без них провисає розвідка цілої бригади", — зазначив "Палуниця".

Більше про штурми на Харківщині та фінал війни, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Віктора "Палуніци" під назвою "Якщо не встоїмо, Путін відправить наших дітей штурмувати Тису", — боєць ДШВ про штурми на Харківщині й те, за що він воює".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що один український дрон підірвав цілий взвод окупантів.