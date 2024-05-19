Хорошая инвестиция: боец ДШВ в цифрах объяснил, почему важно донатить военным

Один снаряд – это три тысячи долларов

Гражданские дроны, которыми пользуются Силы обороны Украины, экономят множество снарядов. При том, что один снаряд – это три тысячи долларов.

Об этом рассказал солдат службы по связям с общественностью 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ Виктор Петрович (позывной "Палуница") журналистке "Телеграфа" Виктории Кушнир в рамках проекта "Линия фронта".

Это показывает, почему военным нужно помогать со сборами.

"Мавики" экономят нам кучу снарядов. Один такой дрон даже если один раз вылетит — сэкономит десятки снарядов. При том, что один снаряд – это три тысячи долларов. Вот сейчас именно мы собираем на роту ударных беспилотных комплексов: это FPV, сбросы (автономное навесное оборудование. — Ред.) для дронов. Требуется ориентировочно 800 тысяч. Это все хорошая инвестиция в то, чтобы уничтожать врагов. Это оборудование максимально эффективно", — отмечает военный.

При этом помогать нужно не только с дронами. Десантник объяснил, что от одного относительно недорогого средства может "провисать" боеготовность целой бригады.

"Нам постоянно на что-то нужно собирать — там и автомобили, и их ремонты. Было такое, что разведчик ко мне заходит и говорит: "У нас нет антенн". А у меня как раз 50 тысяч гривен на "банке" осталось. Антенны где-то 25—30 тысяч стоят. Я две антенны ему и купил. Бывают такие небольшие необходимости, но от них многое зависит. Казалось бы, там те антенны, да и 50 тысяч — не такие уж большие деньги, но без них провисает разведка целой бригады", — отметил "Палуница".

Больше про штурмы на Харьковщине и финал войны, вы можете прочитать в полной версии интервью Виктора "Палуницы" под названием "Если не устоим, Путин отправит наших детей штурмовать Тису", — боец ДШВ о штурмах на Харьковщине и о том, за что он воюет".

Напомним, ранее мы писали о том, что один украинский дрон взорвал целый взвод оккупантов.