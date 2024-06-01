Почти все дроны для ВСУ делают в Украине: в Минобороны порадовали новостью о производстве БПЛА (видео)

Производят, в основном, частные предприниматели

В Украине производятся почти все беспилотники, получаемые украинскими защитниками. В большинстве своем производителями являются представители частного бизнеса.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков в программе Small Talk. Он отметил, что считает это значительным преимуществом.

"Почти 100% всех продуктов разрабатывается в Украине. В этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес, и это хорошо, потому что это тоже об экономике", — отметил замминистра.

Дмитрий Клименков добавил, что недавно агентство оборонных закупок впервые объявило торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 000 дронов для ВСУ. Общая стоимость всех беспилотников составляет около 3 млрд. гривен. И уже, по его словам, законтрактовано около 7000 дронов.

"Мы получили очень хорошие результаты, как по продукту, так и по цене. Сейчас прошли торги, поэтому проверку и квалификацию проходят еще 7000 "птичек". Более 1 млрд гривен этого бюджета уже использованы, и мы двигаемся по этому пути", — сказал замминистра.

Напомним, что, по словам солдата ДШВ Виктора Петровича, гражданские дроны, которыми пользуются Силы обороны Украины, экономят множество снарядов. При том, что один снаряд – это три тысячи долларов.