Командующий Силами беспилотных систем ВСУ рассказал, что ждет подразделения БПЛА, которые уже на фронте

Новое командование будет тестировать процессы взаимодействия

Подразделения беспилотных летательных аппаратов, уже находящихся на фронте, останутся в подчинении своих бригад. Их, напротив, будут поддерживать и усиливать.

Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский, пишет Радио Свобода. По его словам, подразделения из бригад, которые сегодня находятся на фронте, ни в коем случае не будут забирать, потому что это деструктив.

"Мы о специфических задачах и поддержке. Нами продумано тесное взаимодействие командования с существующими подразделениями для того, чтобы их поддерживать, усиливать и наращивать их способности, в том числе посредством частей непосредственного подчинения командованию", – заявил Сухаревский время презентации Сил беспилотных систем ВСУ.

Он отметил, что вопрос поддержки от командования, на который могут рассчитывать уже существующие подразделения, "сейчас прорабатывается на практике". Сухаревский подчеркнул, что командование Сил беспилотных систем не соответствует той иерархической структуре, которая есть в Вооруженных силах.

"Процесс, который мы предлагаем, будет тестироваться и меняться. Функция обеспечения – от выдачи до ремонта и модернизации – она предусмотрена в этом концепте. Я очень надеюсь, что оно покажет свою практическую эффективность", — заявил Сухаревский.

Напомним, 10 июня полковник Вадим Сухаревский был официально назначен на должность командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины. До этого он был заместителем главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и отвечал за развитие БПЛА и других беспилотных систем.