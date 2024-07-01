Вбивця "танків-сараїв": експерт розповів, яка зброя ефективно проти "вундерваффе" росіян, але чомусь не використовується

Ця зброя добре відома ЗСУ, але останнім часом майже не використовується

Хоча ЗСУ і захопили перший російський так званий "танк-сарай", їхня кількість на передовій не знижується. Цьому сприяє те, що деяка зброя здатна вразити їх, по суті не використовується. Про це у своєму Telegram-каналі пише військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. Таким ефективним засобом вважає український протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П".

За його словами, ефективність, яку показують українські FPV-дрони, спонукав відмовитися від традиційних ПТРК як дорожчих та важчих засобів ураження ворожої техніки. Проте саме проти "танків-ангарів" недорогі та невеликі БПЛА виявилися безсилими, наочно довівши, що fpv-дрон це не панацея, а частина комплексного підходу до знищення противника.

"В України був чудовий ПТРК "Стугна-П", який цілком міг стати універсальним засобом поразки з перспективою розвитку. Тим більше, що вже є проекти та версії в залізі на 8 км та 10 км. Але якісь дуже розумні люди, що захопилися fpv-дронпми вирішили, що на ПТРК можна "забити" і рефлексувати на мільйон дронів, а "Стугна-П" — це вчорашній день ... Коли ж наше суспільство, особливо та частина яка може впливати на прийняття рішення, почне мислити не вузькоспрямовано, а комплексно?", — запитує експерт.

Раніше експерт уже звертав увагу на зникнення "Стугни" з передової, тоді російські танки, ще не обладнані "сараями", вели вогонь з далеких дистанцій з гармати, куди ПТРК не міг дістати через дальність. Втім, уже тоді виробник комплексу КБ "Промінь" був готовий розпочати роботи над збільшенням дальності, але замовлення від держави не надходило.

Як писав раніше "Телеграф", російський "танк-сарай" виявився "не по зубах" українським дронам. Тим не менш, з такою технікою можуть успішно боротися протитанкові міни, ПТРК, танкові снаряди і навіть кумулятивні гранати з РПГ.д