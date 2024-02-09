"Стугни" зникли з передової. Чому поменшало ефектних відео з ПТРК

У комплексів нова ніша на передовій

Головним засобом сучасної війни на полі бою стали дрони, які замінили багато видів ефективної на початку російської агресії української зброї. Один із них – вітчизняний протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П", який нещодавно знищував ворожі танки і навіть має на рахунку перший у світі збитий вертоліт Ка-52.

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, відео зі "Стугною-П" майже зникли з інформаційного простору. І на те є причина.

"Однією з очевидних переваг ПТРК "Стугна-П", крім виносного пульта управління, була дальність — 5 км, максимум 5,5 км. Але вичавити ці 5,5 не завжди виходило, але таке було можливо. У свою чергу, зараз російська техніка типу ОБТ (основний бойовий танк. — Ред .) застосовується переважно із закритих позицій як ерзац-САУ. Це робить застосування практично будь-якого ПТРК неефективним», — пише експерт.

Військові попросили покращити комплекс, збільшивши його дальність до 6-8 км і посилити бронепробивність, розробник "Стугни" — КБ "Промінь" — згоден приступити до поліпшення зброї, але потрібне замовлення від держави, якого немає. З цієї причини використання "Стугни-П" ускладнене — існуючої дальності не вистачає для поразки танків, які часто стріляють за межами дистанції роботи ПТРК.

У той же час, за даними Telegram-каналу "Танки. Історія та сучасність", "Стугну-П" використовують не тільки як засіб ураження, а й для розвідки. Зокрема, завдяки тепловізійному каналу, що знаходяться на безпечному віддаленні від комплексу, оператори можуть вести спостереження у нічний час.

Тим не менш, ПТРК "Стугна", як і раніше, періодично ефектно знищує ворожі танки на передовій.