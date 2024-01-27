ПТРК на дроні: наскільки небезпечною є нова зброя російських окупантів

Російський безпілотник пристосували під стрілянину протитанковою ракетою

Російські окупанти продовжують створювати нові зразки "суперзброї", сподіваючись, що це допоможе їх атакуючим діям. На цей раз на важкий дрон-квадрокоптер помістили протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

Інформація про це з’явилася в одному із Telegram-каналів. На розміщеному відео показується, як квадрокоптер хоч і важко, але піднімається на невелику висоту і навіть дає постріл протитанковою ракетою.

Як уточнили автори повідомлення, дрон використовується як мобільна платформа, а постріл ПТРК можливий лише за умови нерухомості в повітрі. І тут виявляються нюанси.

Так, класичний ПТРК " Фагот " є зброєю з напівавтоматичним наведенням, тобто. оператор ракети повинен перед пуском навести приціл на ціль і тримати його до влучання ПТУРу.

Як це буде здійснюватися з квадрокоптера — не зовсім зрозуміло. Адже в бойових умовах оператор зазвичай розташовується неподалік комплексу, але у випадку з дроном він явно буде на солідній відстані. Це дозволить зробити стрілянину безпечнішою для самого оператора, але порушує питання про точність такої стрілянини, адже сигнал на БПЛА може надходити з перебоями.

Та й сам дрон як мобільна платформа для такого пуску дуже нестабільний, наприклад, перед пуском БПЛА повинен залишатися в одному положенні в повітрі і дати оператору можливість прицілитися. Зниження швидкості та зависання на одному місці збільшує ризик виявлення БПЛА та час, за який у нього можуть прицілитися та вистрілити ще до пуску ракети.

Крім того, під час пуску ракети дрон може впасти від віддачі реактивного струменя. Щоправда, на відео можна бачити, що після пуску ракети дрон продовжує висіти у повітрі.

У цілому нині, російські окупанти намагаються посилювати ПТРК різну техніку, зокрема не призначену при цьому і з дуже легкої бронею.