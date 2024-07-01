Убийца "танков-сараев": эксперт рассказал, какое оружие эффективно против "вундерваффе" россиян, но почему-то не используется

Это оружие хорошо известно ВСУ, но последнее время почти не используется

Хотя ВСУ и захватили первый российский так называемый "танк-сарай", их количество на передовой не снижается. Этому способствует то, что некоторое оружие способное их поразить, по сути не используется. Об этом в своем Telegram-канале пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Таким эффективным средством он считает украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П".

По его словам, эффективность, которую показывают украинские FPV-дроны, побудил отказаться от традиционных ПТРК как более дорогих и тяжелых средств поражения вражеской техники. Однако именно против "танков-ангаров" недорогие и небольшие БПЛА оказались бессильны, наглядно доказав, что что fpv-дрон это не панацея, а часть комплексного подхода к уничтожению противника.

"У Украины был прекрасный ПТРК "Стугна-П" который вполне мог стать универсальным средством поражения с перспективой развития. Тем более, что уже есть проекты и версии в железе на 8 км и 10 км. Но какие-то очень умные люди, восхитившиеся fpv-дронами решили, что на ПТРК можно "забить" и рефлексировать на миллион дронов, а "Стугна-П" — это вчерашний день… Когда же наше общество, особенно та часть которая может влиять на принятие решение, начнёт мыслить не узконаправленно, а комплексно?", — задается вопросом эксперт.

Ранее эксперт уже обращал внимание на пропажу "Стугны" с передовой, тогда российские танки, еще не оборудованные "сараями" вели огонь с дальних дистанций из пушки, куда ПТРК не мог достать из-за дальности. Впрочем, уже тогда производитель комплекса КБ "Луч" готов был начать работы над увеличением дальности, но заказа от государства не поступало.

Как писал ранее "Телеграф", российский "танк-сарай" оказался "не по зубам" украинским дронам. Тем не менее с такой техникой могут успешно бороться противотанковые мины, ПТРК, танковые снаряды и даже кумулятивные гранаты из РПГ.