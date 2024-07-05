Краде зброю окупантів і влаштовує пастки: як ЗСУ застосовують дрон Fury PRO на фронті (фото)

За допомогою БПЛА наші воїни "розбирають" позиції ворога

Серед великої кількості різноманітних дронів, які ЗСУ використовує на фронті, є також ударний безпілотник Fury PRO. За допомогою нього можна скидати протитанкові міни на ворога, а також буквально красти його зброю.

Влітку цього року українська команда Drone Squad разом зі "СпецТехноЕкспортом" (STE) представила свій ударний безпілотник Fury PRO на виставці Eurosatory 2024 у Парижі. Про це пише Фокус.

Представник проекту розповів, що бойові коптери Fury PRO зараз використовують майже на всіх ділянках фронту. Військові регулярно надають нові відео ураження за допомогою цього дрону.

"Є дуже успішні кейси з мінування, коли вночі заносять протитанкову міну та скидають на дорогу, а вранці ворожий баггі підривається на ній", — поділився розробник.

Фото: Brave Inventors

Ще одна фішка цього дрона полягає в тому, що за допомогою нього можна красти зброю у супротивника. Так, наприклад, один з екіпажів здогадався прикріпити до дрону магніт і відправив його до сірої зони, де російські війська пішли в наступ. А вже там підчепили та забрали автомат одного із загарбників, а потім доставили до своєї позиції та затрофеїли.

"Це цікавий кейс, я навіть не думав, що так можна робити. А так постійно "розбираються" позиції, скидаються на них 120-міліметрові та протитанкові міни ТМ-62", — зізнався представник Drone Squad.

Фото: Brave Inventors

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські розробники створили ефективний окопний РЕБ під назвою "PARASOL".