Український аналог Shahed-136: що може дрон "Рубака"

Вартість оперативно-стратегічного безпілотника — близько 15 тисяч доларів

На фронті використовується не тільки аналог Shahed-131 — дрон "Бобер", а інші ударні безпілотники. Дані про цей баражуючий боєприпас майже повністю засекречені, невідома навіть назва виробника. Мова про дрон "Рубака".

Вперше про нього стало відомо в 2023 році, коли блогер Влад Шевченко опублікував збір на 18 таких дронів для ГУР. З відео я стало відомо, як виглядає безпілотник та те що він може пролетіти 500 км. В Головному управлінні розвідки прокоментували, що такі дрони вже гарно себе зарекомендували.

Експерти з порталу Defense Express зазначають, що цей дрон може вважатися аналогом Shahed-136. Також вони наголошують, що дрон має конструктивну особливість. На момент виходу публікації він був єдиним в світі дроном-камікадзе, що мав силову установку з гвинтом в носовій частині фюзеляжу. Щодо ваги бойової частини різні джерела розходяться в своїх оцінках. Називають цифри від 2 — 5 кілограмів до значно більших у 15 кг. Приблизна оцінка вартості дрона — 15 тисяч доларів. Російські окупанти повідомляли про збиття нібито дрона "Рубака" щонайменше два рази у Брянській області за минулий рік.

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайне застосування дрона Fury PRO на фронті . Окрім мінування позицій окупантів, він також може красти їхню зброю.