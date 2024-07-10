Вибухи у Росії спричинив "Бобер": при використанні дрона помітили дивний факт (фото, відео)

Дрон може нести до 20 кг вибухівки

Ніч та ранок вівторка в Російській Федерації були вельми гучними — в кількох регіонах спалахнули пожежі після атак безпілотників. Стало відомо, який дрон міг викликати таку активність — у фото та відео впізнали безпілотник "Бобер", проте трохи змінений. Його пофарбували в чорний колір.

Портал "Мілітарний" наголошує, що фарбування дронів світлопоглинаючою фарбою не нове рішення для нічних атак, проте у РФ дрон помітили вже вранці, тож причина його використання незрозуміла. Зокрема гарно видно дрон на фоні неба в Астраханській області.

Чорний дрон, який сів в полі в РФ

Український барражуючий боєприпас "Бобер" UJ-26 виробляється компанією "УкрДжет". Його називають українським аналогом Shahed 131. Його задача — долетіти та вразити ціль. Дальність застосування — до 1000 км, має двигун внутрішнього згорання, а орієнтовна швидкість — до 200 км/год. Знаходитися в небі може до 7 годин. При власній масі у 150 кг може нести 20 кг вибухівки.

"Бобер" входив у загадкову "Чорну коробку" для ГУР, на яку збирав фонд "Повернись живим". Його використовували для ударів по заводу-виробнику електроніки для ракет Х-31, Х-35 та Х-59. Інший озвучений приклад використання — на складі, де зберігалися частини до балістичних ракетних комплексів.

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