"Фурія" побачила, HIMARS влучив: ефектне відео спільної роботи дрона та РСЗВ

Дрон використовується для дорозвідки та наведення

Українські військові успішно використовують американську РСЗВ HIMARS для ударів по місцях скупчення ворога та його зброї. Однак артилерії потрібні "очі".

33 окрема механізована бригада опублікувала ефектне відео, як після розвідки дроном "Фурія" РСЗВ влучає в склад боєкомплекту ворога. "Наші "пташники" отримали координати у тилу противника, де ті накопичували БК. Крила пролетіли углиб і вже за лічені хвилини склад зустрівся зі старою доброю американською демократією", — написали вони у підписі до відео, зазначивши, що склад горів до кінця дня.

Безпілотний комплекс "Фурія" був розроблений в Україні ще у 2014 році. Ним користуються Збройні сили, Нацгвардія, СБУ. З часів АТО та ООС ефективно використовувався на фронті. Офіційно став на озброєння з 2020 року.

Характеристики БпАК "Фурія":

складається з трьох безпілотників, трьох денних модулів корисного навантаження, двох нічних, наземної станції керування, антен тощо

конструкція — літаюче крило

може перебувати в повітрі до 3 годин

Максимальний радіус взаємодії — до 50 км

Дальність польоту — до 200 км

Швидкість максимальна — 130 км/год

Крейсерська швидкість — 65 км/год

Корисне навантаження денна та нічна камера — до 1,5 кг

Час розгортання з транспортного положення – 15 хв

Можливість виконання польоту у способі радіомовчання

Захищені цифрові канали керування та передавання даних, стійкі до впливу засобів РЕБ

Визначення координат об’єктів (цілей) з точністю до 20 м з можливістю автосупроводження.

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