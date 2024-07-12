США розробляють ракету для України: що відомо
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Заплановано, що снаряд буде відносно недорогим та швидким у виготовленні
Українські військові отримують допомогу від США не тільки вже наявними військовими технологіями. Оборонпром іноземної держави також працює і для створення потенційного нового боєприпасу. Мова про ракету повітряного базування ERAM (Extended-Range Attack Munition) великої дальності.
Про це пише Aviationweek. В документах, опублікованих ВПС США йдеться про створення ERAM з певними характеристиками. Вперше ці дані були опубліковані в січні, однак про зв’язок з Україною не повідомлялось. Тоді про свою зацікавленість повідомили 16 компаній, наразі ж від них чекають повну пропозицію.
ERAM, який може мати дальність дії понад 400 км дасть українським ВПС нові можливості вражати цілі за межами поточної досяжності. З яких саме українських літаків зможуть запускати снаряд поки не визначено.
Які вимоги до нової ракети:
- бойова частина близько 260 кг
- бути вибухового/осколкового типу з принаймні деяким ступенем проникаючої здатності
- можливість використання різних підривників
- дальність щонайменше 400 км
- швидкість понад 735 км/г;
- навігаційна система, що може застосовуватися в умовах середовища з радіоелектронними завадами, включаючи погіршення роботи GPS
- ракета має влучати в межах 10 метрів від зазначеної точки удару принаймні 50% випадків.
У вимогах також прописана потреба у можливості виробництва понад 1000 боєприпасів на рік через 24 місяці після укладання контракту або ж 42 на місяць. США вже мають певні розробки, які можуть допомогти зі створенням боєприпасу.
Раніше "Телеграф" розповідав про використання Україною дронів, за характеристиками та принципом дії схожих на "шахедів". Один з них — напівсекретний дрон "Рубака".