США разрабатывают ракету для Украины: что известно

Планируется, что снаряд будет относительно недорогим и быстрым в изготовлении.

Украинские военные получают помощь от США не только уже имеющимися военными технологиями. Оборонпром иностранного государства также работает и по созданию потенциального нового боеприпаса. Речь идет о ракете воздушного базирования ERAM (Extended-Range Attack Munition) большой дальности.

Об этом пишет Aviationweek. В документах, опубликованных ВВС США, речь идет о создании ERAM с определенными характеристиками. Впервые данные были опубликованы в январе, однако о связи с Украиной не сообщалось. Тогда о своей заинтересованности сообщили 16 компаний, сейчас от них ждут полное предложение.

ERAM, который может иметь дальность действия более 400 км, даст украинским ВВС новые возможности поражать цели за пределами текущей досягаемости. Из каких именно украинских самолетов смогут запускать снаряд, пока не определено.

Возможен примерный вид снаряда ERAM

Какие требования к новой ракете:

боевая часть около 260 кг

быть взрывного/осколочного типа с по крайней мере некоторой степенью проникающей способности

возможность использования разных взрывников

дальность не менее 400 км

скорость свыше 735 км/ч;

навигационная система, которая может применяться в условиях среды с радиоэлектронными помехами, включая ухудшение работы GPS

ракета должна попадать в пределах 10 метров от указанной точки удара по меньшей мере в 50% случаев.

В требованиях также прописана потребность в возможности производства более 1000 боеприпасов в год через 24 месяца после заключения контракта или 42 в месяц. У США уже есть определенные разработки, которые могут помочь с созданием боеприпаса.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании Украиной дронов, по характеристикам и принципу действия похожих на "шахедов". Один из них – полусекретный дрон "Рубака".