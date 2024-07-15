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Війна — день 873: бої по всій лінії фронту не вщухають попри нестерпну спеку

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Бойові дії в Україні не припиняються вже протягом 873 діб, а російські окупанти продовжують тиснути в кількох місцях на фронті і досягли певних успіхів у районі Авдіївки та Торецька, доки ЗСУ змогли відкинути ворога під Куп’янськом та в Запорізькій області. Також у мережі з’явилася інформація про те, що загарбники змогли захопити Урожайне, яке було звільнено під час контрнаступу у 2023 році. При цьому великою проблемою для українських захисників стає аномальна спека, через яку перегріваються не лише люди, а й бойова техніка.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 15 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 ЗМІ повідомляють про те, що у Харкові чули вибух, попередньо він стався за межами міста. Також повідомлялося про падіння КАБ у районі Липців.

З ситуацією в Україні за 12 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна – день 870: росіяни тиснуть поблизу Торецька, а в Європі планують виробляти крилаті ракети

Про новини та події 13 липня ми розповідали тут: Війна – день 871: Україна готується приймати F-16, а Росія націлилася на нові греблі

Про те, що відбувалося 14 липня, читайте за посиланням: Війна — день 872: Росія хоче відкрити новий фронт і збирається проводити масштабну мобілізацію

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#Україна #Росія #Війна