Війна — день 872: Росія хоче відкрити новий фронт і збирається проводити масштабну мобілізацію

Оперативно про головне за добу

Україна вже 872 дні перебуває у стані повномасштабної війни, а російські окупанти не зменшують темпи ні на день. Хоча лінія фронту вже багато днів перебуває у практично статичному становищі, проте там щодня фіксується більше сотні бойових зіткнень, більшість із яких проходить на Покровському напрямку. Проте останнім часом активізація противника спостерігається також на Харківському, Лиманському та Времівському напрямках. Також у розвідці кажуть, що росіяни мають намір зробити спроби наступу з півночі і для цього мають намір провести чергову масштабну мобілізацію.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 14 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У деяких районах Запоріжжя чули звуки вибуху, після чого у місті було оголошено повітряну тривогу. Перед цим повідомляли про активність російської тактичної авіації на півдні України.

Про те, що відбувалося 11 липня, читайте за посиланням: Війна — день 869: окупанти намагаються прорватися на фронті і нарощують виробництво крилатих ракет

З ситуацією в Україні за 12 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна – день 870: росіяни тиснуть поблизу Торецька, а в Європі планують виробляти крилаті ракети

Про новини та події 13 липня ми розповідали тут: Війна – день 871: Україна готується приймати F-16, а Росія націлилася на нові греблі