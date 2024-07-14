Война — день 872: Россия хочет открыть новый фронт и собирается проводить масштабную мобилизацию

Оперативно о главном за сутки

Украина уже 872 дня находится в состоянии полномасштабной войны, а российские оккупанты не сбавляют темпы ни на день. Хотя линия фронта уже много дней находится в практически статическом положении, однако там ежедневно фиксируется более сотни боевых столкновений, большая часть из которых проходит на Покровском направлении. Однако в последнее время активизация противника наблюдается также на Харьковском, Лиманском и Времевском направлениях. Также в разведке говорят, что россияне намерены предпринять попытки наступления с севера и для этого собираются провести очередную масштабную мобилизацию.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 14 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В некоторых районах Запорожья слышали звуки взрыва, после чего в городе была объявлена воздушная тревога. Перед этим сообщалось об активности российской тактической авиации на юге Украины.

О происходившем 11 июля читайте по ссылке: Война — день 869: оккупанты пытаются прорваться на фронте и наращивают производство крылатых ракет

С ситуацией в Украине за 12 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война – день 870: россияне давят вблизи Торецка, а в Европе планируют производить крылатые ракеты

О новостях и событиях 13 июля мы рассказывали здесь: Война – день 871: Украина готовится принимать F-16, а Россия нацелилась на новые дамбы