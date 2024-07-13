"Катастрофы нет, но…": Буданов рассказал о наступлении россиян на севере и востоке Украины

Проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению

Российская армия уже пытается наступать с северного направления, ситуация не критичная, но сложна. РФ действительно планирует масштабную мобилизацию, но профессиональных военных уже нет.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов, пишет NV. По его словам, у России сейчас много трудных вопросов и один из них – это восстановление Черноморского флота.

Ведь на это уйдет много времени, особенно на восстановление запаса ракет оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровня.

"Но самое главное — профессиональный человеческий ресурс, вот на это уйдет много лет. Потому скажем правду: они еще до осени 2022 года потеряли всю профессиональную армию. Теперь они воюют мобилизованными, зеками — кем угодно", — говорит Буданов.

Он подчеркнул, что Россия может попытаться мобилизовать свои 300 тыс. человек, но не факт, что это будет иметь хоть какой-то успех.

А вот отвечая на нашумевшие опасения по поводу наступления врага на востоке и севере в ближайшие месяцы, Буданов говорит: "Понимаете, это такая для меня немного анекдотическая ситуация. Потому что когда все два года назад кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу — а может, не будет?"

Глава ГУР подчеркнул, что это наступление уже продолжается, но точную локацию или области он не будет называть, чтобы избежать распространения паники.

"Скажем так: проблемы есть, у них есть тенденция к обострению. Катастрофы нет, но не увидеть проблем не получится. Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению", — добавляет Буданов.

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