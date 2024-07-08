Есть два условия: в Генштабе Эстонии оценили шансы Украины отбросить россиян на фронте

Генерал не ждет существенных сдвигов на фронте в следующие полгода

Украина еще имеет шансы на то, чтобы создать условия для проведения успешных контратак против российских оккупантов. Однако для этого необходимо выполнить два условия.

Об этом рассказал руководитель Генштаба Сил обороны Эстонии Вагур Карус в эфире государственного вещателя ERR. По его словам, Украина может создать стратегические резервы, если ей удастся стабилизировать фронт и истощить россиян, а также если Европа продолжит оказывать поддержку.

Генерал отметил, что сейчас под контролем оккупантов находятся значительные территории, однако украинская армия благодаря мобилизации и поддержке союзников остается достаточно сильной, чтобы не давать захватчикам свободно планировать и проводить операции.

Карус говорит, что в настоящее время Украина должна максимально истощить силы и ресурсы противника и стабилизировать фронт. Он прогнозирует, что именно на это уйдут следующие шесть месяцев.

Также он подчеркнул, что благодаря тому, что Европа продолжает сохранять единство и поддерживать Киев, Украина сможет сделать все необходимое, чтобы выстоять и скопить необходимые резервы.

Генерал считает, что по истечению этого срока украинские силы попытаются "внезапно что-то сделать" на более спокойных участках фронта и посмотреть, смогут ли оккупанты на это отреагировать.

Как сообщалось ранее, аналитики DeepState отмечали, что россияне смогли достичь локальных успехов на трех направлениях, в Харьковской и Донецкой областях.