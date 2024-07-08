Є дві умови: у Генштабі Естонії оцінили шанси України відкинути росіян на фронті

Генерал не чекає суттєвих зрушень на фронті у наступні півроку

Україна ще має шанси створити умови для проведення успішних контратак проти російських окупантів. Однак для цього необхідно виконати дві умови.

Про це розповів керівник Генштабу Сил оборони Естонії Вагур Карус в ефірі державного мовника ERR. За його словами, Україна може створити стратегічні резерви, якщо їй вдасться стабілізувати фронт та виснажити росіян, а також якщо Європа продовжить надавати підтримку.

Генерал зазначив, що зараз під контролем окупантів знаходяться значні території, проте українська армія завдяки мобілізації та підтримці союзників залишається достатньо сильною, щоб не давати загарбникам вільно планувати та проводити операції.

Карус каже, що нині Україна має максимально виснажити сили та ресурси супротивника та стабілізувати фронт. Він прогнозує, що саме на це підуть наступні шість місяців.

Також він наголосив, що завдяки тому, що Європа продовжує зберігати єдність та підтримувати Київ, Україна зможе зробити все необхідне, щоб вистояти та накопичити необхідні резерви.

Генерал вважає, що після закінчення цього терміну українські сили спробують "раптово щось зробити" на спокійніших ділянках фронту і подивитися, чи зможуть окупанти на це відреагувати.

Як повідомлялося раніше, аналітики DeepState зазначали, що росіяни змогли досягти локальних успіхів на трьох напрямках, у Харківській та Донецькій областях.