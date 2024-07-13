"Катастрофи нема, але …": Буданов розповів про наступ росіян на півночі та сході України

Проблеми є, вони мають тенденцію до загострення

Російська армія вже намагається наступати з північного напрямку, ситуація не критична, але складна. РФ дійсно планує масштабну мобілізацію, але професійних військових вже не має.

Про це розповів голова Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов, пише NV. За його словами, у Росії наразі багато важких питань і одне з них це відбудова Чорноморського флоту.

Адже не неї піде багато часу, особливо на відновлення запасу ракет оперативно-тактичного й оперативно-стратегічного рівня.

"Але найголовніше — професійний людський ресурс, от на це піде багато років. Бо скажімо правду: вони ще до осені 2022 року втратили всю професійну армію. Тепер вони воюють мобілізованими, зеками — ким завгодно", — каже Буданов.

Він наголосив, що Росія може спробувати мобілізувати свої 300 тис. осіб, але не факт, що це матиме хоч якийсь успіх.

А от відповідаючи про нашумілі побоювання щодо наступу ворога на сході та півночі в найближчі місяці, Буданов каже: "Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми всім казали, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу — а може, не буде?"

Голова ГУР наголосив, що цей славнозвісний наступ вже триває, але точну локацію бодай області він не називатиме, аби уникнути поширення паніки.

"Скажімо так: проблеми є, вони мають тенденцію до загострення. Катастрофи нема, але не побачити проблем не вийде. Я вже казав комусь із західної преси: хороших новин у мене в цьому році багато не буде, на жаль", — додає Буданов.

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