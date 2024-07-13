Війна – день 871: Україна готується приймати F-16, а Росія націлилася на нові дамби

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На календарі субота, 13 липня 2024 року. Україна досі в жалобі через удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит", і напередодні на руїнах пройшов реквієм за загиблими. Також влада взялася за українських блогерів, які після трагедії стали закликати до "миру за правилами Росії". Не перестають звучати й тривожні заяви з РФ — так, представниця МЗС Марія Захарова заявила про нібито підготовку знищення дамб Київської гідроелектростанції та Канівського водосховища.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 13 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Україна очікує отримати від західних партнерів від 15 до 24 винищувачів F-16 найближчим часом, чого достатньо для формування однієї ескадрильї. Україна заявляла про необхідність 128 літаків для формування флоту, проте про це не йдеться. Як пише видання Bloomberg з посиланням на інше неназване джерело, Україна може отримати 6 літаків вже цього літа, і лише 20 – до кінця 2024 року.

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Мапа бойових дій в Україні 13.07.2024

Про новини та події 10 липня ми розповідали тут: Війна — день 868: росіяни продовжують повітряний терор і намагаються прорватися під Куп’янськом

Про те, що відбувалося 11 липня, читайте за посиланням: Війна — день 869: окупанти намагаються прорватися на фронті і нарощують виробництво крилатих ракет

З ситуацією в Україні за 12 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна – день 870: росіяни тиснуть поблизу Торецька, а в Європі планують виробляти крилаті ракети