Рус

Війна – день 871: Україна готується приймати F-16, а Росія націлилася на нові дамби

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 13 липня 2024 року. Україна досі в жалобі через удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит", і напередодні на руїнах пройшов реквієм за загиблими. Також влада взялася за українських блогерів, які після трагедії стали закликати до "миру за правилами Росії". Не перестають звучати й тривожні заяви з РФ — так, представниця МЗС Марія Захарова заявила про нібито підготовку знищення дамб Київської гідроелектростанції та Канівського водосховища.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 13 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Україна очікує отримати від західних партнерів від 15 до 24 винищувачів F-16 найближчим часом, чого достатньо для формування однієї ескадрильї. Україна заявляла про необхідність 128 літаків для формування флоту, проте про це не йдеться. Як пише видання Bloomberg з посиланням на інше неназване джерело, Україна може отримати 6 літаків вже цього літа, і лише 20 – до кінця 2024 року.

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Мапа бойових дій в Україні 13.07.2024
Мапа бойових дій в Україні 13.07.2024

Про новини та події 10 липня ми розповідали тут: Війна — день 868: росіяни продовжують повітряний терор і намагаються прорватися під Куп’янськом

Про те, що відбувалося 11 липня, читайте за посиланням: Війна — день 869: окупанти намагаються прорватися на фронті і нарощують виробництво крилатих ракет

З ситуацією в Україні за 12 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна – день 870: росіяни тиснуть поблизу Торецька, а в Європі планують виробляти крилаті ракети