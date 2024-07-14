Одразу на кількох напрямках: де на фронті просуваються окупанти (карти)

Українські війська також успішно просуваються на деяких напрямках

Російські окупанти просунулися на півночі Урожайного Донецької області, про захоплення якого вони заявляли раніше. Просування ворога зафіксовано також під Авдіївкою та Торецьком.

Тим часом українські військові просунулися на Куп’янському напрямі та у Запорізькій області. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики кажуть, що нещодавно просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна 12 та 13 липня. Геолоковані кадри, опубліковані 12 липня, показують, що українські сили просунулися в лісовій зоні на захід від Лимана Першого та на схід від Берестового.

Інші кадри вказують на те, що нещодавно російські окупанти просунулися в межах південної Макіївки та на південний схід від населеного пункту.

13 липня загарбники продовжили наступальні дії у напрямку Сіверського та Часового Яру. Проте підтверджених змін лінії фронту цих ділянках був.

12 і 13 липня російські війська продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, на північ від Часового Яру в районі Григорівки, на схід від Часового Яру в районі Іванівського, на південний схід від Часового Яру в районі Андріївки та Кліщіївки.

Противник нещодавно просунувся поблизу Авдіївки в межах східної Євгенівки (на північний захід від Авдіївки) та на південний схід від Новоселівки Першої (на північний захід від Авдіївки).

У той же час українські сили просунулися в західній Запорізькій області на тлі російських наземних атак, що тривають, у цьому районі 12 і 13 липня. Російський "військор" стверджував, що українські сили захопили кілька лісових масивів на північ від Дорожнянки (на південь від Гуляйполя).

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Старіков розповів "Телеграфу", що на Торецькому ведуться серйозні бої .