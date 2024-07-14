Сразу на нескольких направлениях: где на фронте продвигаются оккупанты (карты)

Украинские войска также успешно продвигаются на некоторых направлениях

Российские оккупанты продвинулись на севере Урожайного Донецкой области, о захвате которого они заявляли ранее. Продвижение врага зафиксировано также под Авдеевкой и Торецком.

Тем временем украинские военные продвинулись на Купянском направлении и в Запорожской области. Об этом говорится в свежем отчете Институт изучения войны (ISW).

Аналитики говорят, что недавно продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 12 и 13 июля. Геолоцированные кадры, опубликованные 12 июля, показывают, что украинские силы продвинулись в лесной зоне к западу от Лимана Первого и к востоку от Берестового.

Другие кадры указывают на то, что недавно российские оккупанты продвинулись в пределах южной Макеевки и юго-восточнее населенного пункта.

13 июля захватчики продолжили наступательные действия в направлении Северского и Часового Яра. Однако подтвержденных изменений линии фронта на этих участках не было.

12 и 13 июля российские войска продолжали наступательные действия в районе Часова Яра, к северу от Часова Яра в районе Григорьевки, к востоку от Часова Яра в районе Ивановского, к юго-востоку от Часова Яра в районе Андреевки и Клещеевки.

Противник недавно продвинулся вблизи Авдеевки в пределах восточной Евгеньевки (к северо-западу от Авдеевки) и к юго-востоку от Новоселовки Первой (к северо-западу от Авдеевки).

В то же время украинские силы продвинулись в западной Запорожской области на фоне продолжающихся российских наземных атак в этом районе 12 и 13 июля. Российский "военкор" утверждал, что украинские силы захватили несколько лесных массивов к северу от Дорожнянки (южнее Гуляйполя).

Напомним, ранее военный эксперт Олег Стариков рассказал "Телеграфу", что на Торецком ведутся серьезные бои.