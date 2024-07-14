Страждає навіть техніка: аномальна спека б'є по захисниках, де на фронті зараз найгарячіше (карта)

Якщо немає бойових дій, наші воїни рятуються прохолодною водою, обливаннями.

Аномальна спека, яка вже кілька тижнів вирує в Україні, б’є не лише по наших містах, а й по лінії фронту. Стовпчики термометрів невблаганно повзуть угору в районах бойових дій, де від високих температур страждають наші захисники і навіть техніка.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин. За його словами, незважаючи на те, що ворог активно проводить свої бойові дії, наших захисників ще й дошкуляє така аномальна спека.

"На фронті, як у прямому, так і переносному сенсі дуже гаряче…Якщо немає бойових дій, наші воїни рятуються прохолодною водою, обливаннями. Захисники, як і всі нормальні люди, страждають від спеки. І техніка страждає, бо є і перегрів не тільки від активного використання артилерії чи мінометів, але й автомобільна техніка”, – розповів речник ОСУВ Хортиця.

Варто зазначити, за даними Укргідрометцентру, 14 липня у регіонах, де зараз ведуться бойові дії, температура повітря може досягати 38 градусів тепла. Найспекотніше зараз у Херсонській, Запорізькій та Донецькій частинах фронту.

При цьому, згідно з прогнозами синоптиків, пік аномальної спеки ще не було досягнуто. На думку синоптикині Діденко, рекордна спека очікується в Україні з 15 по 17 липня.

Її слова, до речі, підтверджує і новий прогноз Укргідрометцентру. Згідно з ним, 17 липня на Херсонщині можна буде очікувати до +39 градусів. А "найпрохолоднішою" відміткою термометрів буде аж 36 градусів (у Харківській області, де зараз відбувається наступ РФ).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські окупанти повідомили про захоплення чергового населеного пункту на Донеччині.