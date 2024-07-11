Навчався у Британії та пішов добровольцем: на фронті загинув молодий боєць з Кривого Рогу

Бійцю було 22 роки

На фронті загинув український військовий з Кривого Рогу Тарас Овечко, який навчався у Великій Британії. Боєць пішов на війну добровольцем, залишивши університет.

Про це повідомив "Перший Міський. Кривий Ріг". Зазначається, що Тарасу було всього 22 роки.

У 2023 році він вирішив стати на захист своєї Батьківщини, тому добровільно приєднався до лав захисників, залишивши навчання у КНУ.

Тарас Овечко пройшов навчання у Великій Британії, повернувся додому і став штурмовиком на Донецькому напрямку.

Тарас Овечко

За словами його побратимів, він не раз рятував життя бійців під час евакуації. Тарас був кілька разів поранений, але продовжив служити на фронті.

Він перейшов на роботу оператором дронів, завдаючи ударів по ворогу з повітря на найзапекліших напрямках. Загинув боєць 7 липня на Харківському напрямку, отримавши поранення, несумісне з життям.

Нагадаємо, на фронті загинув молодий фанат ФК "Дніпро". Він захищав Україну з перших днів повномасштабної війни. Владу Чорноморцю було лише 23 роки, до свого 24-річчя він не дожив трохи менше місяця. Боєць потрапив під мінометний обстріл росіян.

Раніше "Телеграф" писав, що 20-річний захисник загинув на одному із найспекотніших напрямків. Бійця повернули на щиті у Бровари.