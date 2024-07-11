Учился в Британии и пошел добровольцем: на фронте погиб молодой боец из Кривого Рога

Бойцу было 22 года

На фронте погиб украинский военный из Кривого Рога Тарас Овечко, учившийся в Великобритании. Боец пошел на войну добровольцем, оставив университет.

Об этом сообщил "Первый Городской. Кривой Рог". Отмечается, что Тарасу было всего 22 года.

В 2023 году он решил стать на защиту своей Родины, поэтому добровольно присоединился к рядам защитников, оставив учебу в КНУ.

Тарас Овечко прошел обучение в Великобритании, вернулся домой и стал штурмовиком на Донецком направлении.

Тарас Овечко

По словам его собратьев, он не раз спасал жизнь бойцов во время эвакуации. Тарас был несколько раз ранен, но продолжил служить на фронте.

Он перешел на работу оператором дронов, нанося удары по врагу с воздуха на самых ожесточенных направлениях. Погиб боец 7 июля на Харьковском направлении, получив ранение, несовместимое с жизнью.

Напомним, на фронте погиб молодой фанат ФК "Днепр". Он защищал Украину с первых дней полномасштабной войны. Владу Черноморцу было всего 23 года, к своему 24-летию он не дожил чуть меньше месяца. Боец попал под минометный обстрел россиян.

Ранее "Телеграф" писал, что 20-летний защитник погиб на одном из самых жарких направлений. Бойца вернули на щите в Бровары.