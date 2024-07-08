"России все равно, что и кого уничтожать": из-за российских обстрелов в Киеве погиб "пациент" Центра спасения диких животных

Животное на днях спасли волонтеры

Из-за произошедшего в понедельник 8 июля российского террористического удара по Киеву погибло крупное дикое животное, крупнейший представитель семьи оленьих. Речь про лося, который во время удара находился в Центре спасения диких животных.

Об этом сообщили в организации UAnimals. Рассказывают, что животное на днях спасли волонтеры.

"Этого лося на выходных спасли благодаря усилиям Натальи Поповой, команды спасателей ГСЧС и помощи UAnimals. Животное заметили на территории Института металлофизики Академии наук в Голосеевском районе Киева. Чтобы безопасно вернуть лося в дикую природу, нужно было его поймать — а это та еще задача со звездочкой… Мы обратились за помощью в ГСЧС, чтобы они подняли в воздух дрон и отследили лося на обширной территории института. Затем Наталья Попова смогла из шприцемета ввести животному снотворное", — говорится в сообщении.

К сожалению, во время спасательной операции лось травмировал челюсть и было невозможно отпустить его в природу в таком состоянии — он бы погиб от боли и невозможности добыть пищу. Его немедленно доставили на операцию, а затем — на реабилитацию в Центр спасения диких животных под Киевом.

"Операция прошла хорошо, и у лося были все шансы быстро восстановиться и вернуться в лес. Но утром 8 июля во время российского обстрела и работы противовоздушной обороны лось испугался взрывов и изо всех сил ударился о стену вольера. Он не выжил", — сообщили в организации.

Это далеко не первый случай, когда животные погибают во время российских обстрелов. Так, например, от инфаркта погиб олененок Персей, которого военные спасли под Лиманом и передали на реабилитацию в Центр спасения.

"Погибший лось — это еще одна сегодняшняя жертва России. Этой стране абсолютно все равно, что и кого уничтожать. Ее цель — уничтожить все живое", — заключили в организации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинские военные на фронте спасли дикого кабанчика и назвали его "Донбассиком".