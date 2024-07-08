"Росії все одно, що і кого нищити": через російський обстріл у Києві загинув "пацієнт" Центру порятунку диких тварин

Тварину днями врятували волонтери

Через російський терористичний удар по Києву, що стався у понеділок, 8 липня, загинула велика дика тварина, найбільший представник родини оленевих. Мова про лося, який під час удару перебував у Центрі порятунку диких тварин.

Про це повідомили в організації UAnimals. Розповідають, що тварину днями врятували волонтери.

"Цього лося на вихідних врятували завдяки зусиллям Наталії Попової, команди рятувальників ДСНС та допомозі UAnimals. Тварину помітили на території Інституту металофізики Академії наук у Голосіївському районі Києва. Щоб безпечно повернути лося в дику природу, потрібно було його зловити — а це ще за задачка із зірочкою… Ми звернулися за допомогою до ДСНС, щоб вони підняли в повітря дрон і відстежили лося на великій території інституту. Потім Наталя Попова змогла зі шприцемета ввести тварині снодійне", — йдеться в повідомленні.

На жаль, під час рятувальної операції лось травмував щелепу і було неможливо відпустити його в природу у такому стані — він би загинув від болю та неможливості добути їжу. Тож його негайно доставили на операцію, а потім — на реабілітацію в Центр порятунку диких тварин під Києвом.

"Операція минула добре, і в лося були всі шанси швидко відновитися та повернутися в ліс. Та вранці 8 липня під час російського обстрілу і роботи протиповітряної оборони лось перелякався вибухів і з усієї сили вдарився об стіну вольєра. Він не вижив", — повідомили в організації.

Це далеко не перший випадок, коли тварини гинуть під час російських обстрілів. Так, наприклад, від інфаркту загинуло оленя Персей, якого військові врятували під Лиманом і передали на реабілітацію в Центр порятунку.

"Загиблий лось — це ще одна сьогоднішня жертва росії. Цій країні абсолютно все одно, що і кого нищити. Її ціль — знищити все живе", — насамкінець підкреслили в організації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українські військові на фронті врятували дикого кабанчика і назвали його "Донбасиком".