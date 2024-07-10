На фронте погиб молодой фанат ФК "Днепр": защищал Украину с первых дней полномасштабной войны

Он сложил свою жизнь на Харьковщине

В боях за Украину погиб фанат ФК "Днепр" Влад Черноморец с позывным "Черномор". Ему было всего 23 года, до своего 24-летия он не дожил немного меньше месяца.

О гибели героя сообщил Telegram-канал "Рупор Північної трибуни". Его жизнь оборвалась 5 июля на Харьковщине. Влад Черноморец попал под минометный обстрел россиян.

Он защищал Украину с самого начала полномасштабного вторжения. Влад служил в составе 42 Механизированной бригады.

Герой будет похоронен на Таромском кладбище в Днепре. Похороны состоятся в 13:30 в среду, 10 июля.

Как сообщал "Телеграф", на войне против российских захватчиков погиб болельщик "Динамо" Алексей "Профессор" Кулинич. Он был бойцом 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. В марте этого года стало известно о гибели на фронте ультрас Бело-синих, мастера спорта по кикбоксингу Ивана "Бонуса" Фесенюка.

Кроме того, свою жизнь за Украину отдал военнослужащий 92-й бригады Вооруженных Сил Украины, фанат "Жальгириса" из Литвы Тадас Тумас. На родине у него осталась жена и двое маленьких детей.