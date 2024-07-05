20-летний сын священника погиб на войне: воин служил в "Третьей штурмовой"

Летом 2023 года парень пошел добровольцем на войну

В Украине ежедневно гибнут защитники государства и его независимости, на этот раз трагическая весть пришла в Ровенскую область. 20-летний сын священника Александр Максимюк погиб на фронте.

Об этом сообщает Ровенская епархия. Украинский солдат пошел добровольцем на войну и служил в "Третьей штурмовой".

Боец погиб 3 июля 2024 года в Харьковской области во время выполнения боевого задания. Александр Максимюк родом из Острога.

Александр Максимюк

"Александру в августе должно было исполниться 21. Он служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде. Погиб воин 3 июля 2024 года возле Водяного, Харьковское направление", — говорится в сообщении.

Летом 2023 года молодой человек пошел добровольцем на войну. Он проходил обучение за границей, последние месяцы воевал на передовой.

Еще в начале июля городское общество и Ровенская епархия УПЦ организовывали сбор средств на РЭБ для подразделения Александра, но уже тогда он не выходил на связь, по словам отца.

В пятницу, 5 июля, 20-летний защитник "на щите" вернется в Острог. Прощание с Героем состоится в субботу, 6 июля. В 10:30 заупокойная служба в Свято-Богоявленском кафедральном соборе Острога. В 12:00 запланировано прощание на площади Свободы. Похоронят защитника на Новом кладбище на Аллее Героев.

Ранее "Телеграф" писал, что на войне погиб многодетный отец, который в последнем бою уничтожил 4 танка и остановил прорыв врага.