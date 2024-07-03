В последнем бою уничтожил 4 танка и остановил прорыв врага: на войне погиб многодетный отец

По закону не подлежал мобилизации, однако стал на защиту страны

Наши воины ежедневно отдают свои жизни, защищая Украину от российской агрессии. На фронте погиб 53-летний защитник Дмитрий Егизаров.

Его брат просит президента Украины Владимира Зеленского посмертно присвоить Дмитрию звание Героя Украины. Он разместил соответствующую петицию на сайте главы государства.

"Прошу Вас присвоить звание Героя Украины (посмертно) военнослужащему 33 бригады, в/ч А4447, оператору "Стугны" Егизарову Дмитрию Альбертовичу 04.12.1971 года рождения", — обращается к президенту брат погибшего воина.

Он рассказал, что Дмитрий Егизаров является отцом трех несовершеннолетних детей, а значит, по закону не подлежал мобилизации. Однако мужчина добровольно встал на защиту Родины. Он вступил в ряды ВСУ 5 января 2023 года.

Воин самоотверженно и мотивированно противостоял врагу повсюду, где оказывалось его подразделение. Только за последний месяц герой уничтожил семь единиц бронированной техники врага.

В своем последнем бою, в день гибели, герой уничтожил четыре российских танка и остановил прорыв оккупантов. Его жизнь оборвалась в Донецкой области 20 июня 2024 года.

Петиция была создана 2 июля. Только за сутки ее подписали около 1000 человек. Для того чтобы ее рассмотрел президент необходимо 25 тысяч голосов. Присоединиться к голосованию может каждый украинец, оно продлится еще 91 день.

Как рассказывал "Телеграф", на Запорожском направлении погиб Николай Костенко — бывший юрист ПриватБанка. Бороться за независимость Украины он пошел в начале полномасштабной войны.