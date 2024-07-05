20-річний син священника загинув на війні: воїн служив у "Третій штурмовій"

Влітку 2023 року хлопець пішов добровольцем

В Україні щодня гинуть захисники держави та її незалежності, цього разу трагічна звістка прийшла на Рівненщину. 20-річний син священника Олександр Максимюк загинув на фронті.

Про це повідомляє Рівненська єпархія. Український солдат пішов добровольцем на війну і служив у "Третій штурмовій".

Боєць загинув 3 липня 2024 року на Харківщині під час виконання бойового завдання. Олександр Максимюк родом з Острога.

Олександр Максимюк

"Олександру у серпні мав би виповнитися 21 рік. Він служив у 3- й окремій штурмовій бригаді. Загинув воїн 3 липня 2024 року поблизу Водяного, Харківський напрямок", — йдеться у повідомлені.

Влітку 2023 року хлопець пішов добровольцем на війну. Він проходив навчання за кордоном, останні місяці воював на передовій.

Ще напочатку липня міська громада та Рівненська єпархія УПЦ організовували збір коштів на РЕБ для підрозділу Олександра, але вже тоді він не виходив на зв'язок, за словами батька.

У п'ятницю, 5 липня, 20-річний захисник "на щиті" повернеться до Острогу. Прощання з Героєм відбудеться в суботу, 6 липня. О 10:30 заупокійна служба у Свято-Богоявленському кафедральному соборі Острога. О 12:00 заплановане прощання на майдані Свободи. Похоронять захисника на Новому кладовищі на Алеї Героїв.

Раніше "Телеграф" писав, що на війні загинув багатодітний батько, який в останньому бою знищив 4 танки та зупинив прорив ворога.